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ЦСКА провёл первый городской квест в поисках новой формы

ЦСКА провёл первый городской квест в поисках новой формы
Футбол / РПЛ 0

В субботу, 31 августа, ЦСКА провёл первый городской квест, по условиям которого болельщики помогали команде найти новую форму.

Клуб оставлял подсказки участникам акции в своих аккаунтах в социальных сетях. С их помощью болельщики должны были отыскать информаторов в пяти секретных местах. После этого участники квеста получали задание, отвечали на вопросы и старались первыми добраться до башни «ВЭБ Арены», где и были спрятаны футболки.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ЦСКА.

Фото: Страница ЦСКА в «Вконтакте»
Фото: Страница ЦСКА в «Вконтакте»

Победителями квеста стали Иван Трунтаев, Сергей Иванов, Анатолий Попов и Григорий Толкачёв.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает 4-е место. После 8 туров в активе «армейцев» 16 очков.

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