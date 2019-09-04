«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов

«Локомотив» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20. В заявку на турнир тренерский штаб «железнодорожников» включил 22 футболиста.
Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.
Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедект Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус, Соломон Кверквелия.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук.
Нападающие: Фёдор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич.
На стадии группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Первый матч «железнодорожники» сыграют на выезде с «Байером» (18 сентября).
- 4 сентября 2019
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