Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов

«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

«Локомотив» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20. В заявку на турнир тренерский штаб «железнодорожников» включил 22 футболиста.

Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедект Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус, Соломон Кверквелия.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук.

Нападающие: Фёдор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич.

На стадии группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Первый матч «железнодорожники» сыграют на выезде с «Байером» (18 сентября).

«Локомотив» назвал цены на билеты на матчи Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент