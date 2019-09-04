«Локомотив» назвал цены на билеты на матчи Лиги чемпионов

«Локомотив» объявил о стоимости билетов на домашние матчи команды на групповом этапе Лиги чемпионов. Минимальная стоимость билета составляет 2900 рублей. Стоимость самого дорогого пакета составляет 65 тыс. рублей.

«Спрос на билеты на Лигу чемпионов во много раз превышает вместимость нашей арены. Поэтому мы вынуждены ввести ограничение на покупку: каждый владелец абонемента сможет приобрести два пакета на матчи группового этапа. Ограничение на покупку пакетов в одни руки – общее для онлайн-продаж и продажи в кассах. Если вы уже приобрели пакет онлайн, то купить ещё один в кассах не сможете», — говорится на официальном сайте московской команды.

Напомним, что на групповой стадии Лиги чемпионов «Локомотив» встретится с «Атлетико», «Ювентусом» и «Байером».