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Слуцкий вспомнил свои оговорки на английском языке

Слуцкий вспомнил свои оговорки на английском языке
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о своих оговорках, произошедшие во время интервью, которые он давал на английском языке.

В ноябре прошлого года российский специалист смутил журналиста, задавшего вопрос о возможном назначении на пост главного тренера лиссабонского «Спортинга». Недавно Слуцкий сказал, что капитан команды Брайан Линссен очень любит шутить, но нечётко произнес слово «jokes», поэтому журналисту послышалось «drugs». Любопытно, что оба раза интервью брал журналист Уилфрид Джини.

«Уилфрид Джини всегда удивляется в Voetbal Inside? То ли лыжи не едут, то ли я...», — написал Слуцкий в «Инстаграме».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Леонида Слуцкого.

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