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Босния и Герцеговина разгромила Лихтенштейн, Греция проиграла Финляндии

Босния и Герцеговина разгромила Лихтенштейн, Греция проиграла Финляндии
Футбол / Евро-2020 0

В матче 5-го тура группы J отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Боснии и Герцеговины принимала Лихтенштейн. Встреча прошла в Зенице на стадионе «Билино Поле» и завершались со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали полузащитники Харис Дулевич, Эдин Вишча и Амер Гояк, оформивший дубль, а также форвард Эдин Джеко.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 5-й тур
05 сентября 2019, четверг. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
5 : 0
Лихтенштейн
1:0 Гояк – 11'   2:0 Малин – 80' (автогол)   3:0 Джеко – 85'   4:0 Вишча – 87'   5:0 Гояк – 89'

В другой встрече 5-го тура группы J отборочного турнира Евро-2020 национальная команда Финляндии принимала Грецию. Встреча прошла в Тампере на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч забил нападающий Теэму Пукки на 52-й минуте, реализовав пенальти.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 5-й тур
05 сентября 2019, четверг. 21:45 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 0
Греция
1:0 Пукки – 52' (пен)

Посмотреть турнирную таблицу квалификации Евро-2020 можно на «Чемпионате».

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