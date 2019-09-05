Босния и Герцеговина разгромила Лихтенштейн, Греция проиграла Финляндии

В матче 5-го тура группы J отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Боснии и Герцеговины принимала Лихтенштейн. Встреча прошла в Зенице на стадионе «Билино Поле» и завершались со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали полузащитники Харис Дулевич, Эдин Вишча и Амер Гояк, оформивший дубль, а также форвард Эдин Джеко.

В другой встрече 5-го тура группы J отборочного турнира Евро-2020 национальная команда Финляндии принимала Грецию. Встреча прошла в Тампере на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч забил нападающий Теэму Пукки на 52-й минуте, реализовав пенальти.

Посмотреть турнирную таблицу квалификации Евро-2020 можно на «Чемпионате».