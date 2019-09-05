Босния и Герцеговина разгромила Лихтенштейн, Греция проиграла Финляндии
В матче 5-го тура группы J отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Боснии и Герцеговины принимала Лихтенштейн. Встреча прошла в Зенице на стадионе «Билино Поле» и завершались со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Авторами голов стали полузащитники Харис Дулевич, Эдин Вишча и Амер Гояк, оформивший дубль, а также форвард Эдин Джеко.
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 5-й тур
05 сентября 2019, четверг. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
5 : 0
Лихтенштейн
1:0 Гояк – 11' 2:0 Малин – 80' (автогол) 3:0 Джеко – 85' 4:0 Вишча – 87' 5:0 Гояк – 89'
В другой встрече 5-го тура группы J отборочного турнира Евро-2020 национальная команда Финляндии принимала Грецию. Встреча прошла в Тампере на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч забил нападающий Теэму Пукки на 52-й минуте, реализовав пенальти.
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 5-й тур
05 сентября 2019, четверг. 21:45 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 0
Греция
1:0 Пукки – 52' (пен)
Посмотреть турнирную таблицу квалификации Евро-2020 можно на «Чемпионате».
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