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Глава ВТБ Костин: «Динамо» — это один из самых неудачных наших проектов

Глава ВТБ Костин: «Динамо» — это один из самых неудачных наших проектов
Футбол / РПЛ 0

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что считает московское «Динамо» одним из самых неудачных проектов банка.

«Мы давно являемся спонсорами «Динамо», даже владельцами клуба были, но мы никогда не занимались управлением командой. К сожалению, я считаю, „Динамо“ — это один из самых неудачных проектов ВТБ. Большинство проектов удачные. Мы не можем ассоциироваться с неудачным проектом. Поэтому мы сейчас хотели хотя бы на три года полностью взять всё управление под свой контроль и посмотреть, есть ли у нас достаточные навыки, знания и люди, чтобы этим успешно заниматься. Место в таблице не важно, важно, чтобы команда радовала болельщиков.

Другое дело, что такие вещи сразу не случаются. На горизонте двух-трёх лет нам хотелось бы видеть действительно мощную команду, которая будет претендовать на призовые места. Но до этого будут определённые сложности. Думаю, какие-то позитивные результаты будут видны уже в ближайшее время", — сказал Костин в эфире телеканала «Россия 24».

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