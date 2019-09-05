Орещук: мама Филиппа думала, что в России все с автоматами ходят

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, как удалось уговорить Максимилиана Филиппа перейти в московскую команду из «Боруссии».

«Когда мы вышли на него и агента, сразу получили категорический отказ. Прошло время, вновь поговорили, агент уже сказал: «Если футболист захочет, то готовы разговаривать». Общались с Филиппом, его мама переживала по поводу России, думала, что тут все с автоматами ходят. Она родом из ГДР, у неё старое представление о России.



Пришлось общаться со спортивным директором «Боруссии» Михаэлем Цорком, чтобы он объяснил Филиппу, что в России не так уж и плохо. Пригласили игрока в Москву, показали город. Максимилиан был впечатлён. Потом долго думал и принял решение в пользу нас — хотя у него были предложения и из «Вольфсбурга», и из «Герты», и из «Айнтрахта». Маленькие клубы не могли оплатить его трансфер.



Были у нас ещё вопросы с Дортмундом по распределению платежа, это был тяжёлый и долгий трансфер. Филипп сейчас доволен своим выбором, уже забил два мяча за три матча. Немного удивило его физическое состояние, но он потихонечку набирает кондиции», — цитирует Орещука Sport24.