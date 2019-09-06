Мхитарян объяснил переход из «Арсенала» в «Рому»

Полузащитник Генрих Мхитарян прокомментировал свой переход из «Арсенала» в «Рому» на правах аренды.



«Не то чтобы я не адаптировался к чемпионату Англии… Не знаю, наверное, свою роль сыграла смена тренера. Я перешёл в «Арсенал» по желанию Венгера, потом тренер сменился — наверное, что-то мешало. Возможно, моя игровая философия не соответствовала философии Эмери.



Это футбол, всякое бывает. Главное, что я добился своей цели: я всегда хотел играть в Англии. Теперь я настраиваюсь на матчи «Ромы». Был интерес от других клубов, но не более. В «Роме», наверное, больше остальных хотели, чтобы я играл в их команде, и я очень рад этому», — сказал Мхитарян.

Мхитарян перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из «Манчестер Юнайтед». Его трансфер обошёлся «канонирам» в € 34 млн. В текущем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 3 матчах на клубном уровне.