Мхитарян — о переходе в «Рому»: всё произошло в последний момент

Полузащитник Генрих Мхитарян поделился впечатлениями от перехода из лондонского «Арсенала» в «Рому» на правах аренды.
«Всё произошло в последний момент. Сразу после игры с „Тоттенхэмом“ мне позвонил агент. Сказал, что на следующий день я должен вылететь в Рим на медицинское обследование и подписать контракт. Это отличная возможность, так как я не имел достаточно игрового времени в „Арсенале“.
Давно не проводил на поле все 90 минут, но готов играть, так как регулярно тренируюсь. В футбол играют не только ногами, но и мозгами. Если уверен в себе, всё возможно», — приводит слова Мхитаряна Football Italia.
Мхитарян перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из «Манчестер Юнайтед». Его трансфер обошёлся «канонирам» в € 34 млн. В текущем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 3 матчах на клубном уровне. Результативными действиями не отметился. Контракт армянина с лондонским клубом рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 25 млн.
- 4 сентября 2019
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