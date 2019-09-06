Источник: «Динамо» К растратило € 380 млн, перечисленные клубу по ошибке УЕФА

Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке € 380 млн, сообщает Spiegel со ссылкой на книгу «Football Leaks 2 — Новые откровения из мира профессионального футбола».
Согласно информации источника, в период с 1999 по 2016 год УЕФА перечислил на счета Newport Management Limited порядка € 380 млн, которые предназначались Федерации футбола Украины и клубам страны. Компания, базирующаяся на Британских Виргинских островах, контролируется украинским олигархом и президентом «Динамо» Игорем Суркисом и поддерживает столичный клуб.
Лишь в декабре 2016 года представитель УЕФА заметил, что организация переводила все платежи не в Федерацию футбола Украины, а на счета, которые использовались Newport Management Limited для выплаты зарплат игрокам «Динамо» и трансферов клуба.
В УЕФА уже сообщили, что нарушений при переводе средств обнаружено не было. В «Динамо» отвергли обвинения в незаконном присвоении средств.
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