Беларусь вырвала победу в матче с Эстонией, Казахстан поделил очки с Кипром

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Эстонии принимала Беларусь. Встреча прошла в Таллине на стадионе «Ле Кок Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Первый мяч забил защитник Беларуси Никита Наумов в начале второго тайма. Через шесть минут счёт сравнял нападающий Эстонии Эрик Сорга. Победу гостям принёс форвард Максим Скавыш в компенсированное время.
В другом матче 5-го тура квалификации Евро-2020 национальная команда Кипра принимала Казахстан. Встреча состоялась в Никосии на стадионе «ГСП» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал нападающий Казахстана Алексей Щеткин, отличившийся уже на 2-й минуте матча. До перерыва счёт сравнял форвард хозяев Пиерос Сотириу.
Турнирную таблицу отборочного турнира Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
- 6 сентября 2019
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