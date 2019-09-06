Беларусь вырвала победу в матче с Эстонией, Казахстан поделил очки с Кипром

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Эстонии принимала Беларусь. Встреча прошла в Таллине на стадионе «Ле Кок Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил защитник Беларуси Никита Наумов в начале второго тайма. Через шесть минут счёт сравнял нападающий Эстонии Эрик Сорга. Победу гостям принёс форвард Максим Скавыш в компенсированное время.

В другом матче 5-го тура квалификации Евро-2020 национальная команда Кипра принимала Казахстан. Встреча состоялась в Никосии на стадионе «ГСП» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий Казахстана Алексей Щеткин, отличившийся уже на 2-й минуте матча. До перерыва счёт сравнял форвард хозяев Пиерос Сотириу.

Турнирную таблицу отборочного турнира Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».