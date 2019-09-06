Макгинн открыл счёт в матче Шотландия — Россия

Сборная Шотландии открыла счёт в матче отборочного турнира чемпионата Европы с национальной командой России.

На 11-й минуте встречи полузащитник хозяев Джон Макгинн подобрал мяч после ошибки голкипера гостей Маринато Гилерме и отправил мяч практически уже в пустые ворота.

Встреча проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В роли его ассистентов выступают Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в четырёх матчах девять очков. Шотландцы имеют в активе шесть очков и занимают четвёртое место.