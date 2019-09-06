Макгинн открыл счёт в матче Шотландия — Россия
Сборная Шотландии открыла счёт в матче отборочного турнира чемпионата Европы с национальной командой России.
На 11-й минуте встречи полузащитник хозяев Джон Макгинн подобрал мяч после ошибки голкипера гостей Маринато Гилерме и отправил мяч практически уже в пустые ворота.
Встреча проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В роли его ассистентов выступают Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.
В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в четырёх матчах девять очков. Шотландцы имеют в активе шесть очков и занимают четвёртое место.
Шотландия — Россия: прогноз Виктора Гусева на отборочную игру Евро-2020
- 6 сентября 2019
-
23:18
-
23:11
-
23:07
-
22:56
-
22:46
-
22:41
-
22:27
-
22:23
-
22:19
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:39
-
21:22
-
21:01
-
20:55
-
20:54
-
20:51
-
20:33
-
20:20
-
20:04
-
19:45
-
19:37
-
19:34
-
19:30
-
19:07
-
19:05
-
18:39
-
18:31
-
18:12
-
17:58
-
17:56
-
17:37
-
17:36
-
17:22
Партнерский контент