Шотландия — Россия: прогноз Виктора Гусева на отборочную игру Евро-2020

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на отборочный матч Евро-2020 между сборными Шотландии и России.



Ставка: Шотландия не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.15.



«Давайте подумаем, какой может быть прогноз на этот матч? Смотрим на турнирную ситуацию. Бельгийцы идут первыми и вряд ли кто-то сможет составить им конкуренцию. Поэтому эту встречу можно обозначить как поединок между прямыми конкурентами за второе место. Я думаю, что в этой ситуации нашу команду устроит и ничья. Это не значит, что нужно играть на ничью. Но дело в том, что шотландцы и так незапланированно потеряли три очка в игре с Казахстаном, так что они захотят вырвать победу на своем поле.



Я вспоминаю отборочные матчи чемпионата Европы в 1996 году. Я тогда комментировал эти матчи, когда мы дважды сыграли вничью с шотландцами. Но сейчас, мне кажется, что сыграть даже вничью будет сложно. Опять же я вспоминаю игру тех лет на «Хэмпден Парк». Этот стадион известен всему миру из-за. Дело не в какой-то акустике стадиона, а просто вот так вот поддерживают своих игроков болельщики. Так что в этой ситуации играть будет непросто.



Но и у Шотландии есть свои слабости. Там можно отметить нескольких скоростных футболистов, но по большому счету — это очень медлительный команда, силовая. Дело в том, что Черчесов делает ставку на мощных нападающих — Дзюба, Комличенко, Смолов. А юркие и маленькие, вроде Сулейманова и Чалова, не вызваны. Хотя, они могли бы пригодиться против тяжелых защитников Шотландии, чтобы поиграть с ними в обводку. А так Дзюба столкнется с себе подобными. Не знаю, чем это закончится и хорошо ли это для нас.



Шотландия дома играет хорошо — за последние девять матчей у себя дома они не проиграли ни разу. А Россия выиграла на выезде за последние пять лет лишь раз, когда обыграли Турцию в Лиге Наций. Еще нет и Алексея Миранчука, который выбыл на три недели. Он точно не примет участия в этой игре, а учитывая его форму, на нем можно было бы строить и всю игру. Добью вас статистикой: Шотландия забивает дома в 14 матчах подряд. Сейчас они идут на четвертом месте из-за поражению Казахстану, но это наш реальный конкурент в борьбе за вторую путевку.



Я сделаю не очень хороший прогноз для России, но учитывая все обстоятельства, которые перечислил выше. Мой прогноз: Шотландия не проигрывает + тотал меньше 2,5 голов», — сказал Гусев.

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