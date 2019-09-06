Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020

Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Итоговый счёт матча — 4:2.
Первый мяч в матче был забит уже на 9-й минуте. Хозяев вперёд вывел Серж Гнабри. Гости отыгрались на 59-й минуте. С передачи Райана Бабеля Мануэля Нойера огорчил Френки д Йонг. Через семь минут нидерландцы были уже впереди — ворота своей команды поразил защитник немцев Джонатан Та. На 73-й минуте Тони Кроос, реализовав пенальти, счёт сравнял. Однако на 79-й минуте гостей вперёд вывел результативный удар Дониелла Малена, которому ассистировал Жоржиньо Вейналдум. Точку в матче на 90+1-й минуте поставил Вейналдум.
Сборная Германии (9 очков, 4 матча) занимает второе место в группе C, Нидерланды — третье (6, 3). Лидирует Северная Ирландия, выигравшая все свои 4 встречи.
- 7 сентября 2019
-
00:45
-
00:42
-
00:40
-
00:33
-
00:31
-
00:18
-
00:18
-
00:12
-
00:11
-
00:07
- 6 сентября 2019
-
23:50
-
23:38
-
23:36
-
23:36
-
23:35
-
23:18
-
23:11
-
23:07
-
22:56
-
22:46
-
22:41
-
22:27
-
22:23
-
22:19
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:39
-
21:22
-
21:01
-
20:55
-
20:54
-
20:51
-
20:33
-
20:20