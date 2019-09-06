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Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020

Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Итоговый счёт матча — 4:2.

Первый мяч в матче был забит уже на 9-й минуте. Хозяев вперёд вывел Серж Гнабри. Гости отыгрались на 59-й минуте. С передачи Райана Бабеля Мануэля Нойера огорчил Френки д Йонг. Через семь минут нидерландцы были уже впереди — ворота своей команды поразил защитник немцев Джонатан Та. На 73-й минуте Тони Кроос, реализовав пенальти, счёт сравнял. Однако на 79-й минуте гостей вперёд вывел результативный удар Дониелла Малена, которому ассистировал Жоржиньо Вейналдум. Точку в матче на 90+1-й минуте поставил Вейналдум.

Сборная Германии (9 очков, 4 матча) занимает второе место в группе C, Нидерланды — третье (6, 3). Лидирует Северная Ирландия, выигравшая все свои 4 встречи.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 5-й тур
06 сентября 2019, пятница. 21:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 4
Нидерланды
1:0 Гнабри – 9'   1:1 де Йонг – 59'   1:2 Та – 66' (автогол)   2:2 Кроос – 73' (пен)   2:3 Мален – 79'   2:4 Вейналдум – 90+1'
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