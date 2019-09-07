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Сборная России показала, что осталось за кадром в матче с Шотландией

Сборная России показала, что осталось за кадром в матче с Шотландией
Футбол / Евро-2020 0

Пресс-служба сборной России показала, что осталось за кадром матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Шотландии. Встреча прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Видео можно посмотреть на канале сборной России по футболу в YouTube.

Автором первого гола стал полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн на 10-й минуте. До перерыва счёт сравнял российский форвард Артём Дзюба. Победу россиянам принёс автогол защитника хозяев Стивена О’Доннелла на 59-й минуте.

Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — четвёртое.

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