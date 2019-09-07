Сборная России показала, что осталось за кадром в матче с Шотландией
Пресс-служба сборной России показала, что осталось за кадром матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Шотландии. Встреча прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Видео можно посмотреть на канале сборной России по футболу в YouTube.
Автором первого гола стал полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн на 10-й минуте. До перерыва счёт сравнял российский форвард Артём Дзюба. Победу россиянам принёс автогол защитника хозяев Стивена О’Доннелла на 59-й минуте.
Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — четвёртое.
Дзюба о матче с Шотландией: я сразу понял, что нас ждёт рубилово
- 7 сентября 2019
-
12:56
-
12:31
-
12:14
-
12:09
-
12:03
-
11:35
-
11:23
-
11:22
-
11:12
-
11:03
-
10:47
-
10:25
-
10:15
-
10:11
-
09:38
-
09:32
-
09:19
-
09:18
-
09:00
-
08:33
-
08:23
-
08:09
-
07:44
-
07:24
-
06:58
-
05:59
-
05:34
-
04:55
-
04:43
-
04:11
-
03:58
-
03:08
-
02:35
-
02:07
-
01:35
Партнерский контент