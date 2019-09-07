Экс-тренер «Рубина» Грасия уволен с поста наставника «Уотфорда»

Пресс-служба «Уотфорда» на официальном сайте клуба сообщила об отставке главного тренера Хави Грасии.

«Хави представлял «Уотфорд» с большим достоинством и всегда будет заслуживать наше уважение к своим достижениям», — сказал председатель и главный исполнительный директор «Уотфорда» Скотт Даксбери.

«Уотфорд» покинет также тренерский штаб Грасии. В ближайшее время руководство клуба назначит новых специалистов.

Напомним, до работы в Англии Грасия с 2016 по 2017 год возглавлял казанский «Рубин», выступающий в Российской Премьер-Лиге.

В нынешнем сезоне «Уотфорд» под руководством испанского специалиста потерпел 3 поражения и 1 раз сыграл вничью в 4 матчах английской Премьер-лиги. «Шершни» занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ.