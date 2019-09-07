Манчини прокомментировал эпизод между Бонуччи и Карапетяном

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал эпизод из матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Арменией (3:1) между защитником Леонардо Бонуччи и нападающим Александром Карапетяном. В концовке первого тайма Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи.

«Не разговаривал с Бонуччи и не имел времени изучить эту ситуацию, поскольку у меня были более важные дела.



Не знаю, был ли фол в этом эпизоде и что увидел арбитр. Если он сделал то, чего не должен был делать, ему следовало быть более осторожным, так как он является капитаном команды. Честно говоря, предпочел бы, чтобы команды играли 11 на 11. У нас было бы больше пространства, так как Армения не закрылась бы в обороне", — приводит слова Манчини Football Italia.