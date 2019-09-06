Карапетян – Бонуччи: уважаю то, чего ты достиг в футболе, но это позор

Нападающий сборной Армении и «Сочи» Александр Карапетян в социальной сети обратился к защитнику сборной Италии Леонардо Бонуччи. Напомним, что в прошедшем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года между Арменией и Италией Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи.



«Я очень уважаю то, чего ты достиг в футбольной жизни, но это позор», – написал Карапетян в «Инстаграме».

Встреча прошла в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Для сборной Италии эта победа стала пятой подряд в квалификации Евро-2020. Армения потерпела третье поражение в пяти матчах.



Италия, набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу группы J, Армения (6) занимает третье место.