Тренер сборной Испании Морено: Рамос удивляет меня каждый день

Главный тренер национальной команды Испании Роберт Морено поделился мнением о защитнике мадридского «Реала» Серхио Рамосе.
«С каждым днём наши отношения становятся лучше, и Серхио удивляет меня. Лучше узнаю его как личность. Рамос — пример для других, и он мне очень помогает. С ним можно говорить обо всём, и он очень хорошо принимает конструктивную критику», — приводит слова Морено Marca.
Сегодня, 8 сентября, сборная Испании проведёт матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Фарерскими островами. Встреча состоится в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон», начало — в 21:45 мск.
Национальная команда Испании, набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу группы F квалификации чемпионата Европы, Фарерские острова (0) занимают последнее, шестое место.
- 8 сентября 2019
-
11:45
-
11:23
-
11:18
-
10:57
-
10:48
-
10:32
-
10:20
-
10:18
-
10:02
-
09:54
-
09:39
-
09:38
-
09:22
-
09:17
-
08:57
-
08:15
-
07:28
-
06:57
-
06:41
-
06:30
-
06:00
-
05:46
-
05:19
-
04:39
-
04:34
-
04:01
-
03:49
-
03:29
-
02:34
-
01:15
-
00:59
-
00:49
-
00:44
-
00:36
-
00:26