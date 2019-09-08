Тренер сборной Испании Морено: Рамос удивляет меня каждый день

Главный тренер национальной команды Испании Роберт Морено поделился мнением о защитнике мадридского «Реала» Серхио Рамосе.

«С каждым днём наши отношения становятся лучше, и Серхио удивляет меня. Лучше узнаю его как личность. Рамос — пример для других, и он мне очень помогает. С ним можно говорить обо всём, и он очень хорошо принимает конструктивную критику», — приводит слова Морено Marca.

Сегодня, 8 сентября, сборная Испании проведёт матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Фарерскими островами. Встреча состоится в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон», начало — в 21:45 мск.

Национальная команда Испании, набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу группы F квалификации чемпионата Европы, Фарерские острова (0) занимают последнее, шестое место.