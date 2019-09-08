Стерлинг: сейчас 2019 год, а мы продолжаем говорить о расизме

Вингер «Манчестер Сити» и национальной команды Англии Рахим Стерлинг поделился мнением о проблеме расизма в современном мире. Ранее Рахим и другие игроки сборной подверглись оскорблениям на расовой почве в социальных сетях.

«Легко сказать, что будет дальше, но за экраном компьютера очень много людей. Я говорю о тех, кто чувствует, что им всё может сойти с рук.

Сейчас 2019 год, а мы продолжаем об этом говорить. Не могу сказать, что у меня есть ответ, как всё решить, но как общество, мы должны это искоренить.

Люди, которые занимаются такими вещами, должны проснуться и понять, что сейчас новая эра, и дискриминация — это то, с чем никто не должен сталкиваться.

Наше общество должно вырасти. Мы люди и у нас есть чувства», — приводит слова Стерлинга Sky Sports.