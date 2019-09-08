Экс-игрок «Челси»: между Стерлингом и Неймаром я бы выбрал первого

Бывший игрок «Челси» Тони Каскарино сравнил полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга с нападающим «ПСЖ» Неймаром.

«Я могу утверждать, что Стерлинг входит в пятёрку лучших игроков в мире. Если бы появился на трансферном рынке завтра, то „Манчестер Сити“ не смог бы купить его за € 170 млн. Если он продолжит прогрессировать, то станет лучшим в мире и, возможно, выиграет „Золотой мяч“. Если он выиграет с „Манчестер Сити“ Лигу чемпионов, то у него будет отличный шанс на награду.

Между Стерлингом и Неймаром я бы выбрал первого. Я считаю, что Стерлинг лучше на поле. У него лучше показатели и он играет в более сильной команде. Я видел, как Неймар вытворяет некоторые вещи, которые не сделал бы ни один другой футболист. Но если вам нужен игрок, который будет более полезен для команды, то вам стоит выбрать Стерлинга", — приводит слова Каскарино talkSPORT.