Наставник сборной Казахстана: с Россией мы не будем только защищаться

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча Евро-2020 с командой России.

«На Кипре мы действительно провели тяжёлый матч. Футболисты хорошо отработали, но этот поединок отнял много потраченных сил. Поэтому не исключаю, что изменения в составе будут. Опыт весенних игр наглядно это показывает. После успешного матча с Шотландией мы решили выставить на игру с Россией тот же состав, и нам не хватило сил тогда.



У сборной России хорошие футболисты. Они являются фаворитом группы вместе со сборной Бельгии. У России на каждой позиции очень сильные исполнители, в том числе и на скамейке, из числа тех, кто играет нечасто. Не хочу заниматься такими сравнениями, понятно, что уровень игроков соперника выше. Мы видели матч России с Шотландией. Заметили, как Россия быстро перехватывает мяч и как они быстро разыгрывают комбинации после потери мяча соперником в середине поля. Естественно, мы не будем нарываться на это. Постараемся не совершать ошибки в обороне, но это не значит, что мы будем только защищаться. После отбора мяча мы будем искать возможность как можно быстрее доставить мяч в атаку. Впереди будем стараться использовать свои моменты.



Не думаю, что будут условия, которые помешают нам показать хороший футбол. Мы хотим показать содержательную игру, будем делать для этого всё, что возможно в наших силах», — цитирует Билека пресс-служба Федерации футбола Казахстана.