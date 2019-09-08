В продаже на матч Россия — Казахстан осталось менее 1 тыс. билетов
В продаже на матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Россия — Казахстан осталось менее 1 тыс. билетов, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Матч Россия – Казахстан состоится 9 сентября на стадионе «Калининград». Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан.
Напомним, в предыдущем матче россияне на выезде обыграли сборную Шотландии со счётом 2:1. Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I.
В матче 2-го тура отбора чемпионата Европы 2020 года сборная России разгромила Казахстан в выездном матче со счётом 4:0.
Сборная России тренируется в преддверии матча с Казахстаном в полном составе
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