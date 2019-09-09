Минфин поддержит законопроект о продаже пива на стадионах

Министерство финансов России подготовило положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах, сообщают «Известия».
«Спортивные мероприятия, проводимые в Российской Федерации в последние годы, показали — продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей», — говорится в документе ведомства.
В Минфине также уверены, что реализация пива на стадионах поспособствует развитию рынка потребительских услуг и что инвестиционная привлекательность деятельности, связанной с организацией спортивных мероприятий, может увеличиться.
При этом, по словам издания, на заседании комиссии по законопроектной деятельности проект официального отзыва ещё не рассматривался, а позиция кабинета министров пока не определена.
Напомним, действующий в России запрет на продажу пива на стадионах был временно отменён летом прошлого года, когда в стране проходили матчи чемпионата мира.
- 9 сентября 2019
-
10:26
-
10:26
-
10:08
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
09:20
-
09:17
-
09:10
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:17
-
06:40
-
06:19
-
05:58
-
04:05
-
03:25
-
02:45
-
02:29
-
01:55
-
01:25
-
01:05
-
00:57
-
00:38
-
00:15
-
00:13
-
00:00
- 8 сентября 2019
-
23:59