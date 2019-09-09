Минфин поддержит законопроект о продаже пива на стадионах

Министерство финансов России подготовило положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах, сообщают «Известия».



«Спортивные мероприятия, проводимые в Российской Федерации в последние годы, показали — продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей», — говорится в документе ведомства.



В Минфине также уверены, что реализация пива на стадионах поспособствует развитию рынка потребительских услуг и что инвестиционная привлекательность деятельности, связанной с организацией спортивных мероприятий, может увеличиться.



При этом, по словам издания, на заседании комиссии по законопроектной деятельности проект официального отзыва ещё не рассматривался, а позиция кабинета министров пока не определена.



Напомним, действующий в России запрет на продажу пива на стадионах был временно отменён летом прошлого года, когда в стране проходили матчи чемпионата мира.

«Ахмат» откажется от продажи пива на стадионе