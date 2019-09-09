«Палермо» обновил рекорд посещаемости Серии D

«Палермо» установил новый рекорд посещаемости в итальянской Серии D. На первый домашний матч команды на стадион «Ренцо Барбера» пришли 17 тыс. болельщиков. Это стало абсолютным рекордом для самого низкого дивизиона итальянского футбола. В итоге «Палермо» смог одержать победу над командой «Сан-Томмазо» со счётом 3:2.

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В прошлом сезоне «Палермо» должен был занять третье место в лиге, но потерял в итоговом протоколе 20 очков из-за финансовых нарушений. В связи с отсутствием у клуба соответствующей требованиям страховки на новый сезон 12 июля Федерация футбола Италии лишила клуб профессионального статуса. По правилам Федерации футбола Италии возрождённый клуб начал новый сезон в Серии D.