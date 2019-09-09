Состояние Михайловича оценивается как очень хорошее

В больнице прокомментировали состояние здоровья главного тренера «Болоньи» Синиши Михайловича.
Напомним, летом тренеру был поставлен диагноз «агрессивная форма лейкемии», и он уже прошёл первый курс химиотерапии. Михайлович не отрывался от работы с командой. Он наблюдал за тренировками футболистов через видеосвязь.
«Состояние пациента очень хорошее. Первые медицинские тесты продемонстрировали положительную динамику после прохождения курса химиотерапии», — приводит слова Михайловича Football Italia.
Ранее сообщалось, что Михайлович не сможет посетить матч «Болоньи» с «Брешией» в чемпионате Италии из-за прохождения второго курса химиотерапии. Он будет находиться в онкологическом отделении больницы Сант'Орсола под пристальным надзором врачей.
- 9 сентября 2019
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