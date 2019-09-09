Толиссо: сборная Франции должна побеждать без Погба, Мбаппе и Канте

Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Корентин Толиссо отметил, что национальная команда должна добиваться успехов, даже не имея в распоряжении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и хавбека «Челси» Н'Голо Канте.



«Погба, Мбаппе и Канте — важные игроки для национальной команды. Мы не можем дождаться их возвращения, но независимо от того, присутствуют они в сборной или нет, мы должны побеждать. Я думаю, что с ними или без них мы должны добиваться побед», — приводит слова Толиссо Goal.com.



Сборная Франции, набрав 12 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы H отборочного турнира Евро-2020. Соперниками французской национальной команды в группе являются сборные Турции, Исландии, Албании, Молдавии и Андорры.