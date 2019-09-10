Рамос: если ван Дейк выиграет «Золотой мяч», то это будет заслуженно

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о голландском игроке обороны «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке, который является претендентом на «Золотой мяч».

«Если ван Дейк выиграет „Золотой мяч“, то это будет заслуженно. Он отличный защитник. Игрокам нашего амплуа сложнее выиграть эту награду. Но теперь на „Золотой мяч“ претендуют не только Месси и Роналду. У других тоже есть шансы», — приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, что 28-летний ван Дейк был признан УЕФА лучшим игроком сезона-2018/19. Также голландец стал лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2018/19.

В прошлом сезоне ван Дейк в составе английского клуба стал победителем Лиги чемпионов. Футболист сыграл в турнире 12 матчей и забил два гола.