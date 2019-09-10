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Полиция Сан-Паулу завела дело на модель, обвинившую Неймара в изнасиловании

Полиция Сан-Паулу завела дело на модель, обвинившую Неймара в изнасиловании
Футбол / Южная Америка 0

Полиция Сан-Паулу предъявила обвинения бразильской модели Нажиле Триндади, которая ранее обвинила в изнасиловании нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, девушка обвиняется в мошенничестве, клевете и вымогательстве. Кроме того, в распространении эротического контента обвиняется бывший партнёр модели Эстивенс Алвес.

Напомним, Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, которое он, по её словам, совершил 15 мая в парижском отеле, находясь в состоянии изменённого сознания. Девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы, подав заявление в полицейский участок Сан-Паулу. Неймар отрицал все обвинения и настаивал, что это шантаж с целью вымогательства денег. В июле стало известно, что Неймар избежал суда по этому обвинению.

Неймар — об обвинении в изнасиловании модели: мой мир рухнул, и я упал на землю
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