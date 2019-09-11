Гол И. Попова не спас Болгарию от поражения в матче с Ирландией

Сборная Ирландии в товарищеском матче обыграла национальную команду Болгарии со счётом 3:1. Встреча состоялась в Дублине на стадионе «Авива».

Счёт был открыт на 56-й минуте. Автором гола стал Алан Браун, которому ассистировал Скотт Хоган. Вскоре равновесие восстановил полузащитник «Ростова» Ивелин Попов, который реализовал 11-метровый. Хозяева сумели добиться победы в концовке встречи. На 83-й минуте отличился Кевин Лонг с передачи Джека Бирна. Через несколько минут третий мяч в ворота болгар провёл Джеймс Коллинз. Голевой передачей отметился Энда Стивенс.

Обе команды участвуют в отборочном турнире Евро-2020. Болгария, набрав два очка, занимает последнее, 5-е место в группе А. Ирландия (11) — на 1-м месте в группе D.