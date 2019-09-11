Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол И. Попова не спас Болгарию от поражения в матче с Ирландией

Гол И. Попова не спас Болгарию от поражения в матче с Ирландией
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Ирландии в товарищеском матче обыграла национальную команду Болгарии со счётом 3:1. Встреча состоялась в Дублине на стадионе «Авива».

Счёт был открыт на 56-й минуте. Автором гола стал Алан Браун, которому ассистировал Скотт Хоган. Вскоре равновесие восстановил полузащитник «Ростова» Ивелин Попов, который реализовал 11-метровый. Хозяева сумели добиться победы в концовке встречи. На 83-й минуте отличился Кевин Лонг с передачи Джека Бирна. Через несколько минут третий мяч в ворота болгар провёл Джеймс Коллинз. Голевой передачей отметился Энда Стивенс.

Обе команды участвуют в отборочном турнире Евро-2020. Болгария, набрав два очка, занимает последнее, 5-е место в группе А. Ирландия (11) — на 1-м месте в группе D.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
10 сентября 2019, вторник. 21:45 МСК
Ирландия
Окончен
3 : 1
Болгария
1:0 Браун – 56'   1:1 Попов – 67' (пен)   2:1 Лонг – 83'   3:1 Коллинз – 86'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент