У Ари украли часы на 23 млн рублей

У нападающего «Краснодара» и сборной России Ари украли часы общей стоимостью 23 млн рублей, подозреваемый уже задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

«Сотрудниками УМВД России по городу Краснодару задержан мужчина, подозреваемый в краже дорогостоящих наручных часов, принадлежащих известному футболисту. По версии следствия, злоумышленник незаконно проник в домовладение игрока одного из футбольных клубов города Краснодара через окно и похитил 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей.



Следственным управлением УМВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. С целью установления фактических обстоятельств происшествия полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев и выяснили, на каком автомобиле передвигался подозреваемый.



В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый местный житель. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По имеющейся информации, несколько украденных часов задержанный успел продать, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и передано законному владельцу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — цитирует Волк пресс-служба МВД России.