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Месси: не чувствую разочарования из-за срыва перехода Неймара в «Барселону»

Месси: не чувствую разочарования из-за срыва перехода Неймара в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мыслями о несостоявшемся переходе в клуб форварда Неймара из «Пари Сен-Жермен».

«Вокруг столько слухов… Просить о покупке Неймара? Нет. Разумеется, мы обсуждали его возможное возвращение, когда услышали, что это может произойти. Мы поделились своими мнениями на этот счёт. Но мы никогда не говорили, что клуб должен подписать его. Мы никому ничего не навязывали. Мы лишь высказали своё мнение, как это происходило при переходах Гризманна и других футболистов.

Чувствую ли я разочарование из-за срыва перехода Неймара? Нет. Я хотел бы, чтобы он вернулся и был с нами, но у нас достаточно игроков, чтобы справиться без него. Никакого разочарования, я лишь хотел бы вновь сыграть с ним. Ничего более», — цитирует Месси Sport.es.

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