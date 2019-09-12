Месси: никогда не чувствовал себя фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мыслями о предстоящей борьбе за «Золотой мяч», который ранее покорялся ему пять раз.
«Чувствую ли я себя фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»? Не знаю. Сейчас уже не так просто определить главного претендента, как раньше. В последние годы все смотрят на командные результаты, что не плохо. Особое значение придаётся Лиге чемпионов. В других случаях во внимание берут чемпионат мира, хотя иногда он считается важным при выборе победителя, а иногда нет.
На самом деле нет чётких критериев, по которым можно определить обладателя «Золотого мяча». Я никогда не чувствовал себя фаворитом или не фаворитом. Я уже говорил, что индивидуальные награды стоят для меня на втором месте», — цитирует Месси Sport.es.
Месси объяснил, почему «Барселона» неудачно начала сезон
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