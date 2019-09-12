Каррера: в настоящий момент Кононов строит команду в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о нынешнем положении дел в стане красно-белых.

«В настоящий момент тренер строит команду. Видел, что ушло много игроков — почти все те, кто участвовал в чемпионстве. Зато «Спартак» набрал много молодых игроков. Что касается того, что в моём распоряжении не было таких звёзд, как Шюррле, то у меня были игроки, с которыми мы выиграли чемпионат! Дали максимальный результат с игроками, которые у меня были на тот момент. Я ни о чём не жалею», — приводит слова Карреры Sport24.

После восьми туров «Спартак» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги шестое место. В активе красно-белых 14 очков. В следующем туре подопечные Олега Кононова встретятся с «Уралом» (14 сентября).