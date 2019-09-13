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Часть руководства «Барселоны» предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара

Часть руководства «Барселоны» предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара
Футбол / Испания 0

В руководстве «Барселоны» возникли разногласия по поводу возможного возвращения нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает Mundo Deportivo, некоторые из руководителей каталонского клуба предпочитают трансферу бразильца приобретение его партнёра по команде Килиана Мбаппе. По их мнению, покупка французского форварда была бы более целесообразной по нескольким причинам. Во-первых, Мбаппе, несмотря на возраст (20 лет), показывает лучшую результативность, чем Неймар, и обладает большим потенциалом в качестве центрального нападающего. Также боссов сине-гранатовых смущает информационное поле вокруг бразильца, которого нет у Килиана.

Напомним, минувшим летом «Барселона» вела переговоры с «ПСЖ» о возвращении Неймара, однако сделка так и не состоялась.

Источник: Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» в 2020 году
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