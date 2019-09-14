Дзюба: гнобить парня из-за причёски — неприемлемо. У нас свободная страна

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы со счётом 3:1 в домашнем матче 9-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» поделился мнением о ситуации с российским школьником Прохором Ильиных из Сосновоборска, который подвергся критике в школе со стороны учителей за причёску как у его кумира — форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
«Многие меня спрашивали о Прохоре. Я сам не сторонник экстравагантных причёсок, сам люблю подшутить и порой негодую. Но шутки шутками, а гнобить или выгонять парня — это неприемлемо. У нас свободная страна, кто какую причёску хочет носить, пусть такую и носит.
Это очень странно, когда взрослые люди начинают вмешиваться. Понимаю, если бы одноклассники его подкалывали, но эта ситуация какая-то бредовая. Уже везде об этом говорят и думаю, будут приняты какие-то меры», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.
Видео можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».
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