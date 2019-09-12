Ребёнка затравили в школе из-за причёски. Он хочет быть похожим на Ибру

Четвероклассник Прохор из города Сосновоборск Красноярского края очень любит футбол, занимается им с трёх лет и хочет быть похожим на своего кумира шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Мальчик решил сделать себе причёску, как у Ибры. Выбрил виски, собрал волосы в хвостик. Этот довольно популярный стиль называется Man bun, что в переводе на русский и означает «мужской пучок». Дэвид Бекхэм и другие звёзды тоже хаживали с такой причёской.
Однако руководителям сосновоборской школы № 4, где учится Прохор, стиль Man bun оказался не по душе. В первый же день учебного года юный футболист вернулся домой в расстроенных чувствах. Директор школы Людмила Михайловна стянула с головы мальчика резинку для волос и запретила ходить в «неприличном» виде, а её заместитель по воспитательной работе сообщила родителям Прохора, что они могут забрать его на домашнее обучение. С сентября этого года в школе вступило в силу новое положение о реформе и внешнем виде обучающихся. Один из его пунктов гласит: «Запрещаются экстравагантные стрижки и причёски (дреды, ирокезы и т.п.), окрашивание волос в яркие неестественные оттенки. Запрещено ношение пирсинга, татуировок».
По мнению директора, окрашивание волос в яркие цвета пошло с Запада от представителей сексуальных меньшинств, а желание ученика самовыражаться приведёт к тому, что «завтра он ударит кого-нибудь». Воспитательную беседу с Прохором провела и завуч школы, показавшая мальчику распечатку статьи сайта «Губернiя Daily» под названием «Зачем современные мужчины носят эти ужасные хипстерские пучки?». Автор материала связывает Man bun со стилем, популярным в 1930-х у движения «Гитлерюгенд», и рассматривает «мужской пучок» как элемент женского стиля и последний этап в серии гендерного переопределения.
Родители мальчика подготовили заявление в прокуратуру. Следственный комитет уже начал проверку на предмет превышения должностных полномочий руководства школы. Футбольный тренер Прохора поддерживает его. Называет действия директора и завуча самодурством, травмирующим психику ребёнка, и отмечает, что мальчик очень серьёзно тренируется, так как мечтает играть за «Манчестер Юнайтед».
Тем временем защитники Прохора устроили флешмоб, а ещё написали в соцсетях самому Ибрагимовичу с просьбой поддержать юного футболиста из Сосновоборска. Ждём реакции звезды. Интересно, что в 2011 году сам Ибра столкнулся с требованием тогдашнего владельца «Милана» Сильвио Берлускони отказаться от копны волос и хвостика, чтобы не быть похожим на гигантского самурая.
- 12 сентября 2019
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