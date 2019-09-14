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Бывший президент «Барселоны»: «ПСЖ» требовал за Неймара € 300 млн

Бывший президент «Барселоны»: «ПСЖ» требовал за Неймара € 300 млн
Футбол / Испания 0

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар прокомментировал сагу с несостоявшимся возвращением в каталонский клуб форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Знаю, что „Барселона“ и её президент пытались подписать Неймара. В конечном итоге „ПСЖ“ запросил € 300 млн. И хотя Неймар из-за игровых качеств является исключительным игроком, сделать это оказалось невозможно. Несмотря на то что „Барса“ приложила огромные усилия для его возвращения», — приводит слова Гаспара AS со ссылкой на El Larguero.

В прошлом сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт 27-летнего нападающего с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года.

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