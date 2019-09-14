Капелло: Лукаку — современный нападающий

Бывший тренер «Милана», «Реала», «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло высказался о нападающем «Интера» Ромелу Лукаку, а также поделился мнением о перспективах команды.



«Лукаку — современный нападающий: он забивает голы, помогает команде и работает в защите. Кроме того, теперь он работает с Антонио Конте, а это именно тот тренер, который выделяется среди прочих.



«Интер» и Маротта хорошо поработали на трансферном рынке, но Конте нужно время, чтобы навязать команде свой стиль футбола. Это кажется мне фундаментальной проблемой, но я оптимистичен в отношении всего остального", — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

Напомним, трансфер Лукаку из «Манчестер Юнайтед» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри. Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года.