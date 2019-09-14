Нападающий «Челси» Абрахам оформил хет-трик в ворота «Вулверхэмптона». Видео

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам в выездном матче пятого тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» оформил хет-трик.

Сначала Абрахам переиграл вратаря хозяев Руя Патрисиу в ближнем бою.

Видео доступно на «Чемпионате».

Затем Тэмми точно пробил головой, находясь недалеко от линии вратарской.

Видео доступно на «Чемпионате».

На 55-й минуте Абрахам разобрался с Коди и оформил хет-трик.

Видео доступно на «Чемпионате».



Сегодня, 14 сентября, также состоятся матчи «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли», «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас» и «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».



В единственной из уже сыгранных встреч «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1.



Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».