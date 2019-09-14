Красивый дубль Сон Хын Мина — в обзоре матча «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Кристал Пэлас». Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу «шпор».



В составе «Тоттенхэма» отличились полузащитник Эрик Ламела и нападающий Сон Хын Мин, оформивший дубль. Ещё один мяч в ворота «Кристал Пэлас» отправил защитник Патрик ван Анхольт, ставший автором автогола.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сегодня, 14 сентября, также состоится матч «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».



В уже сыгранных встречах «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1, а «Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом был сильнее «Лестер Сити» — 1:0. «Челси» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» — 5:2. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Бёрнли» — 1:1. «Шеффилд Юнайтед» дома уступил «Саутгемптону» — 0:1.

Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».