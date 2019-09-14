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Абрахам — 1-й в истории АПЛ, отметившийся хет-триком и автоголом в одном матче

Абрахам — 1-й в истории АПЛ, отметившийся хет-триком и автоголом в одном матче
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам отметился уникальным достижением в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (5:2).

Абрахам стал первым игроком в истории Премьер-лиги, который отметился хет-триком и автоголом в одном матче. Форвард забил голы на 34, 41 и 55-й минутах, а на 69-й — отправил мяч в собственные ворота.

«Челси», набрав восемь очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. Следующий матч «аристократы» проведут 22 сентября на своём поле с «Ливерпулем».

21-летний Абрахам является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах английской Премьер-лиги (четыре — в основном составе) и стал автором семи забитых мячей.

«Челси» предложит Абрахаму новый контракт с зарплатой € 5,8 млн в год
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