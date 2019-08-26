«Челси» предложит Абрахаму новый контракт с зарплатой € 5,8 млн в год

«Челси» намерен продлить контракт с нападающим Тэмми Абрахамом, утверждает The Telegraph.

По данным источника, лондонский клуб предложит футболисту новое соглашение с зарплатой € 5,8 млн в год. Нынешний контракт игрока истекает летом 2022 года, а его зарплата составляет € 2,9 млн в год.

21-летний Абрахам является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги (два — в основном составе) и стал автором двух забитых мячей. В прошлом сезоне форвард выступал за «Астон Виллу» на правах аренды. В составе бирмингемского клуба он провёл 40 матчей в Чемпионшипе и забил 26 голов (шесть — с пенальти). За сборную Англии Абрахам провёл два матча, в которых ушёл с поля без голов.