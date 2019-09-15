«Тамбов» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся 15 сентября в 16:30

Сегодня, 15 сентября, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Тамбов» — ЦСКА. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — ЦСКА на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Станислав Васильев (Ижевск).



С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».