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18:30 Мск
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«Тамбов» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся 15 сентября в 16:30

«Тамбов» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся 15 сентября в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 15 сентября, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Тамбов» — ЦСКА. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — ЦСКА на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Станислав Васильев (Ижевск).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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