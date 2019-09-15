Болельщик «Енисея»: останавливаю голодовку. Не хочу больше этого делать

Фанат «Енисея» Константин Литвинов заявил о прекращении голодовки, которую он объявил в начале сентября из-за результатов красноярской команды в нынешнем сезоне.

«Я останавливаю голодовку просто потому, что больше этого не хочу делать. Я человек живой. Это непросто мне было две недели выдержать. Непросто. Но я больше не хочу. Как хотите, так и…», — сказал болельщик.

Видео можно посмотреть в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне «Енисей» одержал только одну победу в 13 матчах Футбольной национальной лиги. На этот момент серия без побед команды Юрия Газзаева состоит из 12 встреч (5 ничьих и 7 поражений).

Красноярский клуб, в минувшей кампании выступавший в Российской Премьер-Лиге, сейчас занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице ФНЛ.