Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уотфорд» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Болельщик «Енисея»: останавливаю голодовку. Не хочу больше этого делать

Болельщик «Енисея»: останавливаю голодовку. Не хочу больше этого делать
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Фанат «Енисея» Константин Литвинов заявил о прекращении голодовки, которую он объявил в начале сентября из-за результатов красноярской команды в нынешнем сезоне.

«Я останавливаю голодовку просто потому, что больше этого не хочу делать. Я человек живой. Это непросто мне было две недели выдержать. Непросто. Но я больше не хочу. Как хотите, так и…», — сказал болельщик.

Видео можно посмотреть в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне «Енисей» одержал только одну победу в 13 матчах Футбольной национальной лиги. На этот момент серия без побед команды Юрия Газзаева состоит из 12 встреч (5 ничьих и 7 поражений).

Красноярский клуб, в минувшей кампании выступавший в Российской Премьер-Лиге, сейчас занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Фанат «Енисея» рассказал, как проходит его голодовка. Она длится больше недели
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент