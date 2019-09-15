Болельщик «Енисея»: останавливаю голодовку. Не хочу больше этого делать
Фанат «Енисея» Константин Литвинов заявил о прекращении голодовки, которую он объявил в начале сентября из-за результатов красноярской команды в нынешнем сезоне.
«Я останавливаю голодовку просто потому, что больше этого не хочу делать. Я человек живой. Это непросто мне было две недели выдержать. Непросто. Но я больше не хочу. Как хотите, так и…», — сказал болельщик.
Видео можно посмотреть в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне «Енисей» одержал только одну победу в 13 матчах Футбольной национальной лиги. На этот момент серия без побед команды Юрия Газзаева состоит из 12 встреч (5 ничьих и 7 поражений).
Красноярский клуб, в минувшей кампании выступавший в Российской Премьер-Лиге, сейчас занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице ФНЛ.
Фанат «Енисея» рассказал, как проходит его голодовка. Она длится больше недели
- 15 сентября 2019
-
13:39
-
13:37
-
13:30
-
13:11
-
13:01
-
12:44
-
12:41
-
12:31
-
12:16
-
12:16
-
11:44
-
11:34
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
10:28
-
10:26
-
10:02
-
09:58
-
09:38
-
09:33
-
09:18
-
09:18
-
08:54
-
08:05
-
07:40
-
06:54
-
06:43
-
06:30
-
06:01
-
05:54
-
05:25
-
04:58
-
04:55
-
04:28
Партнерский контент