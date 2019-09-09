Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанат «Енисея» рассказал, как проходит его голодовка. Она длится больше недели

Фанат «Енисея» рассказал, как проходит его голодовка. Она длится больше недели
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Болельщик «Енисея» Константин Литвинов рассказал, как проходит его голодовка, связанная с результатами команды.

«Постоянно чувствую слабость. Пик был в четверг-пятницу. Тяжело было, не мог ни о чём думать. Особенно в пятницу, перед самым отъездом в Воронеж на матч «Енисея». Мне тогда пришлось заняться физической работой — кое-что потаскать. Когда нагибался, голова очень сильно кружилась. Прошло только тогда, когда приехал домой и полежал.

Хотел сделать баннер к матчу с «Факелом», но было не до того — началась какая-то апатия. Во время игры регулярно присаживался отдохнуть. С командой встретился, они нам пожали руки после игры. Нас всего-то четверо было на трибуне. Сказали, что постараются выиграть у «Балтики». Они стараются, но играют реально плохо. Ощущение, будто матчи сливают», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

В Москве футбольный фанат объявил голодовку. Но клубу вообще плевать
Говорит, уже к четвергу ему станет не по себе.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент