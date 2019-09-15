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«Севилья» возглавила таблицу чемпионата Испании, обыграв «Алавес»

«Севилья» возглавила таблицу чемпионата Испании, обыграв «Алавес»
Футбол / Испания 0

В матче 4-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Севилью». Встреча состоялась в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Севильи» Жоан Жордан, отправивший мяч в ворота соперника на 37-й минуте.

Беспроигрышная серия «Севильи» в чемпионате Испании в нынешнем сезоне достигла четырёх матчей. В предыдущих турах подопечные Хулена Лопетеги одержали две победы и один раз сыграли вничью. Для «Алавеса» сегодняшнее поражение стало первым в этой кампании. Ранее команда из Витории дважды сыграла вничью и одержала одну победу.

«Севилья», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Алавес» (5) занимает 10-е место.

Испания - Примера. 4-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Жордан – 37'
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