Ари: могу сказать, что потихоньку возвращаюсь на свой прежний уровень

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (4:2).
«В моменте с пенальти я был спокоен, результат уже был положительным для нас. Я подошёл к мячу, не получилось забить, но мне повезло, я смог добить и забить гол. Я долго не забивал, у меня была травма, и это, конечно, меня немного притормозило. Я забил гол в Екатеринбурге, сегодня, уже сделал две голевые передачи, поэтому могу сказать, что потихоньку возвращаюсь на свой прежний уровень.
Всегда сложно возвращаться после сборных. Первый тайм мы провели не очень хорошо, а во втором преимущество уже было за нами. Тогда мы показали на поле то, о чём нас всегда просит тренер. Главное, что мы общими силами смогли добиться победы.
Моя колонка? Я всегда с музыкой, не могу без неё. Много российских исполнителей, которые мне нравятся, даже рэп, но из-за того, что я понимаю не все слова, не могу слушать русскую музыку на постоянной основе», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
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