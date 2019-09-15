Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ари: могу сказать, что потихоньку возвращаюсь на свой прежний уровень

Ари: могу сказать, что потихоньку возвращаюсь на свой прежний уровень
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (4:2).

«В моменте с пенальти я был спокоен, результат уже был положительным для нас. Я подошёл к мячу, не получилось забить, но мне повезло, я смог добить и забить гол. Я долго не забивал, у меня была травма, и это, конечно, меня немного притормозило. Я забил гол в Екатеринбурге, сегодня, уже сделал две голевые передачи, поэтому могу сказать, что потихоньку возвращаюсь на свой прежний уровень.

Всегда сложно возвращаться после сборных. Первый тайм мы провели не очень хорошо, а во втором преимущество уже было за нами. Тогда мы показали на поле то, о чём нас всегда просит тренер. Главное, что мы общими силами смогли добиться победы.

Моя колонка? Я всегда с музыкой, не могу без неё. Много российских исполнителей, которые мне нравятся, даже рэп, но из-за того, что я понимаю не все слова, не могу слушать русскую музыку на постоянной основе», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Сулейманов: во 2-м тайме «Краснодар» взял под контроль матч с «Крыльями Советов»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент