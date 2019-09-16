«Реал» на трансферы в этом сезоне может получить € 441 млн
Вопрос на стадии обсуждения руководством клуба, но считается, что «Реал» имеет € 156 млн ликвидных активов, которые можно потратить на покупку новых игроков. Кроме того, у мадридцев есть отличная возможность получения кредита в размере € 285 млн на выгодных условиях и низкой процентной ставкой для покупки новых игроков следующим летом, сообщает AS.
Общий трансферный бюджет мадридцев на ближайшие два межсезонья может составить € 441 млн.
Приоритетной целью «Реала» на лето 2020 года по-прежнему остаётся нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. При этом клуб сомневается, стоит ли ему пытаться бороться и за Неймара, которого «Реал» хотел заполучить минувшим летом. Постоянные проблемы со здоровьем Неймара должны снизить интерес к его персоне.
Клопп стал для «Реала» и «Барселоны» приоритетным кандидатом на пост наставника
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