УЕФА объявил имена судей на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив»

Польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковски будет работать на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом». Встреча группы D состоится в среду, 18 сентября, в Леверкузене и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Помогать Рачковски будут его соотечественники Михал Обукович и Радослав Сейка, резервным рефери назначен Томаш Мусял. Как сообщает официальный сайт УЕФА, видеопомощник судьи будет Павел Гиль, а ассистентом видеопомощника — Бартош Франковски.

Заявка «Локомотива» на Лигу чемпионов:

Список А



Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.



Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедект Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Соломон Кверквелия.



Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Мацей Рыбусь.



Нападающие: Фёдор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич, Жемалетдинов.



Список В



Вратарь: Илья Сухорученко.



Защитник: Михаил Лысов.



Полузащитники: Никита Дорофеев, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Николай Титков, Роман Тугарев.